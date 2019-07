Ifølge Københavns Politi kender alt for få reglerne om elløbehjulene, som fylder mere og mere på gader og stræder.

Nu sætter færdselsbetjentene ind.

De elektriske løbehjul, som er tilladt i en forsøgsordning i flere danske storbyer, fylder mere og mere i gadebilledet. Også i København – men de mange brugere kender ikke reglerne.

Sådan lyder det fra Københavns Politis færdselsafdeling, som nu kvitterer for adfærden med en større indsats mod elløbehjulene.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Antallet af løbehjul er kraftigt opadgående. Det kan vi se i gadebilledet, siger Peter Veje, politikommissær og sektionsleder hos Københavns Politis Færdselsafdeling, til TV 2 Lorry.

- Derfor har vi behov for at fortælle, hvad reglerne er. Det er ikke bare legetøj, tilføjer han.

I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik er politiet derfor i fuld gang med at forsøge at nå ud med reglerne til de tusindvis af københavnere og turister, som med glæde stiller sig op på de tohjulede og sætter elmotoren til.

Københavns Politi har ikke en opgørelse over, hvor mange som indtil videre er blevet sigtet for at overtræde færdselsloven på de populære løbehjul, men ifølge Peter Veje er der tale om ”mange” forseelser og lovovertrædelser.

- Det kan man se med det blotte øje, at der er, siger Peter Veje til TV 2 Lorry.

Det andet spor er en aktiv tilstedeværelse og øget fokus på området blandt færdselsbetjentene i København.

- Nu starter vi op med at lave nogle kontroller for at se, hvor omfattende, det er, og hvor der sker flest overtrædelser. Derefter tilrettelægger vi vores aktioner efter det, siger Peter Veje.

Han pointerer også, at mange bruger løbehjulene i beruset tilstand.

Men her kan man blive sigtet for spirituskørsel, selvom mange måske ikke ved det.

- Det er blandt andet derfor, vi går ud nu. Der skal jo ikke sidde en bunke unge mennesker på politistationen, som bliver sigtet for spirituskørsel. Det er da ærgerligt, siger sektionslederen.

Samtidig oplyser skadestuerne til politiet, at der kommer ”en del” patienter, som er kommet til skade på elløbehjulene.