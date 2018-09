En ung mand er blevet alvorligt forbrændt, efter han natten til søndag kravlede op på et tog i Esbjerg.

Det har fået Syd- og Sønderjyllands Politi til - med store bogstaver - kraftigt at opfordre borgere til at lade være med at kravle op på tog.

'ADVARSEL: Det kan ikke siges ofte nok. Lad være med at kravle på tog', lyder det i opslaget, som politikredsen har delt på Twitter.

For nogle steder er der kørestrøm, forklarer politiet.

ADVARSEL: Det kan ikke siges ofte nok. Lad være med at kravle på tog. Nogle steder er der kørestrøm, hvilket en 23 årig mand erfarede i Esbjerg i nat. Manden fik stød og faldt ned fra toget. Alvorlige forbrændinger. Overført til Rigshospitalet. Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 9, 2018

Og det erfarede den unge mand på 23 år natten til søndag på alvorlig vis.

'Manden fik stød og faldt ned fra toget. Alvorlige forbrændinger', oplyser politiet.

Til nyhedsbureauet Ritzau fortæller vagtchef Bjørn Pedersen, at det var en rengøringsassistent, der opdagede det, efter hun hørte et ordentligt knald.

»Hun troede først, at det var et skud, men da hun kiggede, så hun noget brændende falde ned fra et tog,« siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Hun løb hen til toget og fandt den 23-årige, der lå stærkt forbrændt på jorden. Den unge mand blev i første omgang bragt til sygehuset i Esbjerg, og herfra blev han fløjet i helikopter til Rigshospitalet.

Vagtchefen kender søndag formiddag ikke nærmere til hans tilstand, men forklarer, at manden var ved bevidsthed, da patruljen nåede frem.

Det vides endnu ikke, hvorfor han kravlede op på toget.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.