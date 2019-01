Frostvejret er for mange ensbetydende med, at man kan finde skøjterne frem og bevæge sig ud på søernes is.

Men i en opfordring fra politiet lyder det nu, at man bør lade være, da det er for farligt. I hvert fald noget tid endnu.

'Politikredsen har fået anmeldelser om, at børn er gået ud på isen af søer i politikredsen i dag. Det er IKKE sikkert at gå på isen nogen steder, så det skal man ikke gøre', lyder det i et tweet fra Midt- og Vestsjællands Politi lørdag.

Fredag lød samme advarsel fra Fyns Politi:

'Lad være med at gå ud på frosne søer. For anden gang i dag (fredag, red.) har vi kørt en redningsindsats på Arreskov Sø, hvor man er gået igennem isen med en is-båd', lød det i et tweet, som fortsatte:

'Generelt: Der skal være frost døgnet rundt i mindst en uge. Kommunerne foretager måling og sætter skilte op, når isen er sikker.'

Tidligere har Danmarks Meteorologiske Institut oplyst, at isen bør være mellem 13 og 18 centimeter tyk, før den med sikkerhed kan bære.

Som tommelfingerregel siger man samtidig, at isen vokser med en 1/10 millimeter pr. minusgrad pr time. Det betyder, at en periode på 24 timer med en konstant temperatur på minus fem grader teoretisk set danner 12 millimeter is.

Man skal dog ikke blindt stole eller regne med tommelfingerreglen.

»Det er en meget, meget generaliserende regel - hvor hurtigt isdannelsen sker på den enkelte sø, kan man ikke umiddelbart vide. Der er så mange faktorer, som spiller ind,« har klimatolog Mikael Scharling tidligere fortalt til DMI.

Blandt andet aftager effekten af frosten i luften over søer, efterhånden som istykkelsen stiger. Så jo tykkere isen er, jo langsommere vokser den sig endnu tykkere.

Derudover kan blandt andet vind også spille ind, ligesom søens dybde også kan.