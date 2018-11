'Det kan føles så nemt lige at speede op, når lyskrydset skifter til gult. Men det er dødsensfarligt.'

Den kommende uge sætter Københavns Vestegns Politi fokus på lyskryds, da politikredsen har haft 'alt for mange ulykker' på grund af trafikanter, der kører over for gult og rødt lys.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, som Københavns Vestegns Politi har sendt ud mandag formiddag.

De seneste fem år er politikredsens betjente rykket ud til 559 ulykker i Vestegnens lyskryds.

'Vi har set 41 medborgere, som blev skadet, og yderligere 55 med svære kvæstelser. I samme periode har seks borgere mistet livet på grund af den slags ulykker', skriver politikredsen i pressemeddelesen.

Omkring 5.000 bilister er i samme periode blevet sigtet for at køre over for enten gult eller rødt.

Af den grund har Københavns Vestegns Politi i denne uge valgt at sætte fokus på de røde og gule lys sammen med 'Vestegnens Trafiksikkerhedsråd', hvor politiet sammen med ni af de 11 kommuner i politikredsen vil arbejde for større trafiksikkerhed for borgerne.

»Alt for mange tager den over for gult og rødt. Det er som om, de ikke er klar over, hvilken fare de bringer dem selv og andre i. Derfor sætter vi nu særlig fokus på det i denne uge,« siger politikommissær Kim Madsen, som leder færdselspolitiet på Vestegnen.