Kø-kaosset som er opstået som følge af, at Storebæltsbroen mandag var lukket i begge retninger i flere timer, får flere bilister til at køre uansvarligt.

'KØR NU EFTER FORHOLDENE,' skriver Sydsjællands politi i et tweet mandag aften.

Opfordringen kommer, fordi flere af de bilister, der har været fanget i køerne på begge sider af Storebæltsbroen, øjensynlig har lidt for travlt med at komme hjem.

I hvert fald har der været flere små uheld, fordi bilister har overset havarerede biler.

Vestmtv: Vestgående retning @Storebaelt. Flere køretøjet havareret efter lukning af broen tidligere. Ligeledes flere små færdselsuheld. Kø tilbage til afk. 40A. Vi anmoder om skærpet opmærksomhed!! KØR NU EFTER FORHOLDENE. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 14, 2019

Meget tyder dog på, at budskabet ikke er feset ind hos bilisterne, fordi mindre en time efter det første tweet, udsendte Sydsjællands Politi en endnu engang en opfordring.

'Vi gentager vores opfordring: Kør nu forsigtigt og hold afstand til forankørende!! ALLE vil gerne hjem - sikkert!!.

»Vi har haft flere små uheld derude, fordi bilisterne overser biler, som er havareret, og simpelthen kører ind i dem,« fortæller Søren Østervig, vagthavende ved Sydsjællands Politi til B.T. og fortsætter:

»Man bliver nødt til at være opmærksom og holde afstand, så alle kan komme sikkert hjem.«

Vestmtv retning @Storebaelt . Vi gentager vores opfordring: Kør nu forsigtigt og hold afstand til forankørende!!! ALLE vil gerne hjem - sikkert!!. Og husk, at der arbejder folk på uheldsstederne, der også gerne vil sikkert hjem. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 14, 2019

Mandag eftermiddag og aften har der været massiv kødannelse på begge sider af Storebælstbroen, som følge af at broen tidligere på dagen var lukket i adskillige timer.

Broen blev lukket, efter en lastbil med en tom trailer forsøgte at krydse broen, på trods af at vindsomme køretøjer var blevet frarådet at køre over.

»Den er kørt ind over broen, og den er væltet oppe på højbroen, således at traileren hænger ind over midterautoværnet,« oplyste Jesper Lovmand, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi tidligere på dagen.

Ifølge Jesper Lovmand blev traileren sandsynligvis væltet af den vind, der står ind på Storebæltsbroen mandag omkring middag.