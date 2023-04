Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi har siden søndag formiddag været talstærkt til stede på Nørvang ved Esbjerg.

Her har politiet været i gang med en anholdelsesaktion, som betød, at et større område blev spærret af.

Angiveligt skyldtes anholdelsesaktionen en voldsanmeldelse, hvor en person truede med at gøre skade på politiet.

'Vi har netop afsluttet en politiindsats på Nørvang i forbindelse med en voldsanmeldelse, hvor den mistænkte havde barrikaderet sig i en lejlighed og truet med at gøre skade på politiet,' oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Anholdelsesaktionen foregik helt uden dramatik, hvor personen frivilligt kom ud.

