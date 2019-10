Sent søndag aften er politiet rykket ud til en adresse i Valby i København.

Her er mindst to mænd havnet i et opgør, hvor 50-årig mand skulle være stukket med en kniv. Det oplyser vagtchefen Henrik Stormer hos København Politi.

Politiet blev tilkaldt omkring klokken 22.27

To personer i samme boligblok fortæller til B.T., hvordan de pludselig hører nogle råbe og skrige. Samtidig hører de noget, der lyder som ruder, der bliver knust.