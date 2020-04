Politiet har i forbindelse med en politiaktion i Aalborg fredag morgen anholdt en 26-årig mand i forbindelse med en verserende terrorsag.

Det bekræfter Københavns Politi på Twitter.

I en pressemeddelelse uddyber Københavns Politi anholdelsen.

Heri fremgår det, at den 26-årige har relation til politiaktionen, der fandt sted den 11. december sidste år.

Dengang blev en række personer, herunder den 26-årige, anholdt flere steder i landet.

Det foregik i tæt koordination med Københavns Politi, øvrige politikredse og PET.

Efterfølgende blev 26-årige løsladt, men det betyder ikke, arbejdet har ligget stille hos politiet.

'Efterforskningen er fortsat og har ført til, at mistanken mod den 26-årige nu er så betydelig, at han skal fremstilles i grundlovsforhør. Dagens anholdelse er sket i godt samarbejde med vores kolleger i Nordjyllands Politi,' siger leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer:

'Af hensyn til efterforskningen, kan jeg desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt.'

Senere fredag bliver den 26-årige fremstillet i Dommervagten. Det foregår klokken 13, hvor Københavns Politi vil begære om lukkede døre.

Københavns Politi ikke har yderligere kommentarer i øjeblikket.