Frosten bider, og bilruderne er iset til.

Det er ikke blot en god ide for udsynet, men også for pengepungen, at sørge for at bilruderne er afiset, før man træder på speederen.

Det måtte en bilist sande i Vanløse søndag morgen, hvor politiet stoppede bilisten med tilisede ruder og elendigt udsyn.

Føren blev sigtet for at køre med tilisede ruder, skriver Københavns Politi på Twitter.

»Det kan være farligt for dig og dine medtrafikanter, når udsynet er begrænset. Så brug lidt tid på at sikre fuldt udsyn, før du kører, og undgå ulykker og frakendelse af kørekortet,« skriver politiet.

Føreren af en bil kan ifølge færdelsloven straffes med bøde, hvis køretøjet ikke er 'indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene'.