Et stort politiopbud rykkede mandag morgen ud til Holsted ved Vejen i det sydjyske.

Længe holdt politiet kortene tæt til kroppen og ville ikke kommentere, hvorfor man var så massivt til stede i byen. Nu oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at årsagen til aktionen var en psykisk uligevægtig mand.

'Manden havde et våben, som han først overgav til politiet. Efterfølgende accepterede han selv at komme ud fra det hus, han var i,' oplyser politikredsen på Twitter.

Politiaktionen i Holsted er dermed afsluttet:

'Han får nu den hjælp, han har behov for,' skriver politiet i et tweet.

Aktionen var mandag længe omgærdet af en del mystisk, da hverken pressen ellers byens borgere kunne få oplysninger om, hvad der var sket.

Politiet oplyste dog, at man havde spærret to store gader, Kirkegade og en del af Storegade, af i byen.

Samtidig forklarede politiet, at der ikke var grund til at være nervøs:

»Borgerne har ingen grund til at være bekymrede. De kan frit bevæge sig rundt, så længe de holder sig væk fra afspærringen,« sagde kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Helle Lundberg.

Ifølge JydskeVestkysten var der var masser af politi på stedet.

På avisens billeder fra stedet fremgik det, at stærkt bevæbnet politi med maskinpistoler patruljerede i byen.