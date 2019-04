Lørdag aften blev en 20-årig mand fra Nivå skudt og dræbt i et voldsomt opgør mellem det, som politiet antager er to lokale bandegrupperinger.

Søndag klokken 13 holder politiet pressemøde om sagen ved Rungsted Havn.

Følg opdateringer fra pressemødet her:

Der er blevet foretaget 22 anholdelser og seks er stadig anholdt søndag. De bliver fremstillet ved et grundlovsforhør i Hillerød senere i eftermiddag.

Politiet har fundet et skydevåben på gerningsstedet, som nu skal undersøges.

En person er død, en anden er ramt af skud og en tredje såret af knivstik. Der er ifølge politiet indikationer på, at andre også er såret af påkørsel fra et køretøj. Tre af de tilskadekomne er indlagt med alvorlige skader.

Politiet leder stadig efter en kniv

De involverede kender politiet i forvejen. Deres baggrund er formodentlig tilknyttet kriminelle netværk.

Politiet mener, at der har været en række hændelser før selve sammenstødet på Rungsted Strandvej.

Vi ved, hvem personerne er, og hvor de kommer fra. Vi ved også, hvad de er kendt for i vores systemer. Vi har en formodning om, at de kommer fra området.

»Vi har i går aftes og i løbet af natten foretaget anholdelser og vil have et grundlovsforhør senere i dag,« siger Jens-Christian Bülow, politidirektør for Nordsjællands Politi.

Seks personer bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag eftermiddag.

Syv personer blev anholdt på gerningstedet, men de er blevet løsladt igen. Seks personer blev anholdt i Greve-området, som er blevet løsladt igen. Seks andre er anholdt andre steder i landet og dem har politiet en begrundet mistanke om at være involveret i hændelse.

Politiet har fået 'rigtig gavnlige' oplysninger fra personer, der har set hændelsen eller kender de implicerede.

»Vi vil drage de skyldige til ansvar. Vi står her ved Rungsted ved vores mobile politistation, som vil være her resten af aftenen og dagen i morgen. Der er brug for synlig tilstedeværelse. Alle borgere i området kan henvende sig til os her med spørgsmål,« Jens-Christian Bülow.

Skyderiet fandt sted lørdag klokken 18.03 på en holdeplads ved Rungsted Strandvej nord for København.

En 20-årig mand blev dræbt under skyderiet, hvor også fire andre unge mænd i alderen 20-27 år blev såret.

I alt har Nordsjællands Politi foretaget 14 anholdelser.

Sagen efterforskes stadig og motivet for skyderiet er endnu ikke klarlagt.