13 eksplosioner har ramt Københavnsområdet siden februar. Enkelte af dem kan kobles til den nuværende bandekonflikt.

Det fortæller politiinspektør Torben Svarrer på et pressemøde.

»Vi ser en kobling mellem nogle af de her sprængninger i bandemiljøet. Det er langtfra alle sprængninger, vi kan sige har noget med bandemiljøet at gøre,« siger han på et pressemøde ved politigården i København.

Torben Svarrer ønsker ikke at komme ind på, hvilke af de mange eksplosioner, der specifikt kan kobles til den bandekrigen, som lige nu udspiller sig med grupperingerne Brothas og NNV, men han fortæller, at det er efterretninger i miljøet, som peger på koblingen.

Den seneste tids skyderier og eksplosioner førte torsdag morgen til, at Københavns Politi og Vestegnens Politi ransagede 31 adresser. Ransagningen kastede en enkelt anholdelse af sig, mens man kunne konfiskere nogle knive, penge og noget narkotika.

Der blev dog fundet »noget« under ransagningen, som man nu har sendt til yderligere undersøgelser.

»Men der er ikke tale om sprængstof,« siger Torben Svarrer og tilføjer:

»Vi har ikke fundet våben og eksplosionsstoffer, men vi har til gængæld fundet andre ting, der kan hjælpe os videre i en forhindring af en eventuel bandekonflikt.«