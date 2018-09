Uopmærksomme trafikanter er et kæmpe problem, mener politiet, som sætter ind med ekstra kontrol i hele landet.

København. Hvis man kører 80 kilometer i timen på en landevej, får en besked, og bruger fire sekunder på at tjekke sin mobil, så når man at køre 89 meter, før ens opmærksomhed er tilbage på vejen.

Og på 89 meter - og mindre - kan meget gå galt.

Det er et af budskaberne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der med en kampagne den kommende uge sætter fokus på det farlige ved at være uopmærksom i trafikken.

- Vi ser rigtig mange, der bruger deres mobiltelefon til at tale, skrive sms'er, tage billeder og lave videoer, mens de kører, fortæller politiassistent Christian Berthelsen fra det nationale færdselscenter.

- Men vi ser også dem, der lægger makeup, udfylder fragtbreve og ser film. Der foregår mange ting bag rattet, som ikke bør finde sted, mens man kører.

Landets politikredse gennemfører særlige kontroller med fokus på trafikanter, der laver alt muligt andet end at køre bil, fra mandag den 17. september til søndag den 23. september.

Politiassistent Christian Berthelsen nævner frontalsammenstød som en af de alvorlige konsekvenser, det kan have, når bilister flytter blikket væk fra vejen.

- Vi ser ofte, at de frontaluheld, vi har på landevejene, hvor et køretøj er trukket over i den modsatte vejbane, hænger sammen med uopmærksomhed. Når man er uopmærksom og laver noget andet, har man tendens til at trække til den ene side, siger han.

Hvis man bliver taget med en mobiltelefon i hånden, mens man sidder bag rattet, udløser det en bøde på 1500 kroner. Regeringen ventes til efteråret at fremsætte et lovforslag om, at det desuden skal koste et klip i kørekortet, hvis man bruger mobiltelefon, mens man kører bil.

Andre forseelser - såsom at læse, lægge makeup eller spise - kan straffes, hvis man samtidig begår en fejl i sin kørsel.

Rigspolitiets indsats støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne "kør bil, når du kører bil". Desuden indgår politiets indsats i en række fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske samarbejde Tispol.

Færdselssamarbejdet Tispol står også bag kampagnen "Project Edward" onsdag den 19. september. Målet med denne kampagne er, at ingen skal miste livet i trafikken i Europa netop denne dag.

/ritzau/