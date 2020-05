Vejret bliver dag for dag bedre, og mange unge udnytter muligheden for at slå sig ned på grønne områder og feste.

Selvom genåbningen af Danmark er fremskyndet og normaliteten langsomt vender tilbage, så gælder forsamlingsforbuddet stadig.

Det var dog ikke til at se onsdag i Roskilde, hvor flere hundrede unge var samlet til et stort drukgilde med høj musik.

For Midt-og Vestsjællands Politi betød det, at de måtte ud og opløse festen, som først stilnede af omkring midnat.

Vi er opmærksomme på de spontane fester op mod weekenden og har ekstra mandskab til at patruljere især havneområder og strande. Søren Greve, politikommissær i Nordsjællands Politi.

Dagen efter, torsdag, havde betjentene en endnu større opgave foran sig med at håndhæve forbuddet. De festglade unge var vendt tilbage til Folkeparken i Roskilde.

Samtidig ventede politiet, at der torsdag ville støde endnu flere unge til på baggrund af en invitation til fest på de sociale medier.

Den aften var politiets opgave dog alligevel ikke løst, da de omkring 250 unge begyndte at forlade de grønne områder efter politiets anvisninger. Festen fortsatte blot andre steder.

Mange af de alkoholpåvirkede unge tog festen med videre til en anden af Roskildes parker - Byparken. Igen måtte politiet ud og advare om bøder og påminde dem om forsamlignsforbuddet.

(ARKIVFOTO) Politi patruljerer i gågaden i Hobro, torsdag den 19. marts 2020. På turen i gågaden gik politiet ind i butikker for at sikre sig at der var de rigtige skilte med advarsler om corona i døren og håndsprit i butikken. Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIVFOTO) Politi patruljerer i gågaden i Hobro, torsdag den 19. marts 2020. På turen i gågaden gik politiet ind i butikker for at sikre sig at der var de rigtige skilte med advarsler om corona i døren og håndsprit i butikken. Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger

Men Midt- og Vestsjællands Politi måtte ifølge døgnrapporten igen erfare, at problemerne ikke sluttede dér.

En patrulje fandt efterfølgende en gruppe unge, som var i slåskamp med hinanden. Det var så voldsomt, at politiet måtte bruge peberspray for at skille parterne ad.

Seks unge fra Roskilde/Lejre blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og en 13-årig dreng fra Roskilde blev afhørt i samme sag.

På baggrund af de to dages erfaringer overvejer politiet et opholdsforbud i Folkeparken og Byparken i Roskilde, hvis problemet gentager sig.

»Vi vil nødigt nå til et egentlig forsamlingsforbud, for vi kan jo også godt forstå, at folk, der bor i Roskilde, vil ud og bruge byen. Men vi har stadig forsamlingsforbud,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Dagbladet Roskilde.

Som en ekstra påmindelse om forsamlingsforbuddet har politiet i Roskilde fredag sat advarselsskilte op i de to parker.

Det er ikke kun på Sjælland, at betjentene har haft travlt med feststemte unge. Det samme har de på Fyn.

Her har politiet oplevet en tendens til, at for mange mennesker finder sammen i gader og på grønne områder.

(ARKIVFOTO) Enghave skatepark på Vesterbro. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med coronavirus/covid-19. Foto: Linda Kastrup Vis mere (ARKIVFOTO) Enghave skatepark på Vesterbro. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med coronavirus/covid-19. Foto: Linda Kastrup

»Det er særligt omkring caféernes og barenes lukketid kl 24.00 at vores tryghedspatruljer har bemærket en tendens til, at lidt for mange mennesker stimler sammen,« siger vicepolitiinspektør og leder af vagtcentralen Christian Rasmussen i en pressemeddelelse.

På Fyn er det også grønne områder som 'hotspottet' Munke Mose i Odense, hvor mange mennesker søger hen i sol og aftentimer. Ofte med høj musik og fest til følge. Politiet har på Fyn ekstra tryghedsskabende patruljer sat ind, hvilket landets øvrige politikredse også oplyser til B.T. I Nordsjælland har politiet også haft fokus på de grønne områder og populære strande.

»Vi har haft en del anmeldelser om for mange mennesker samlet sammen i helligdagene, og når vejret er godt,« siger politikommissær Søren Greve.

