Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fire er sigtet for at have dræbt ham. Og for at have bortskaffet hans jordiske rester.

Men foreløbigt er der altså ingen meldinger om et lig.

Og direkte adspurgt, om man har fundet Frank Dan Nørgaard Jørgensen, afviser politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen at svare.

»Af hensyn til den igangværende efterforskning har vi p.t. ikke yderligere,« konstaterer efterforskningslederen.

Samme svar går igen på andre af B.T.s spørgsmål. For det er begrænset, hvad politiinspektøren kan sige af hensyn til efterforskningen.

Han henviser desuden til, at tirsdagens grundlovsforhør foregik bag lukkede døre.

Derfor holder politiet altså detaljerne fra den foreløbige efterforskning mellem sig selv, de mistænkte og deres forsvarere samt den dommer, der afsagde kendelse om at varetægtsfængsle tre af de sigtede.

Politiets overordnede mistanke er dog beskrevet i sigtelsen. En sigtelse, der indeholder mange forbehold og ukendte.

Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Således er de fire mistænkte – en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand – sigtet for at have slået den 40-årige mand fra Randers ihjel.

Det er formentlig sket på en adresse i Nimtofte på Djursland omkring klokken 16.30 torsdag 14. juli. Og det er formentlig sket ved kvælning, lyder det i sigtelsen.

Samtidig er de sigtet for at have placeret Frank Dan Nørgaards Jørgensen lig et ukendt sted. Og for at have sat ild til hans bil.

Alle nægter de sig skyldige. Det ved vi. Men vi ved ikke, hvad de har forklaret, for dørene blev under grundlovsforhøret ved Retten i Randers hurtigt lukket.

Begrundelsen var efterforskningens tidlige stadie, lød det.

Læs også Rystede naboer efter muligt drab: 'Forfærdeligt – man kan slet ikke forestille sig det'

Adskillige timer senere afsagde dommeren så kendelse. Tre ud af de fire blev varetægtsfængslet i fire uger. De kærede ikke.

Samtidig fik den 23-årige kvinde lov til at tage hjem. Hun er dog stadig mistænkt.

Adspurgt, om det har nogen betydning for politiets videre efterforskning, at kun tre ud af fire sigtede tirsdag blev varetægtsfængslet, siger Brian Voss Olsen:

»Nej. Der er selvfølgelig en årsag til, at vi har sigtet fire og ønsket dem alle fremstillet i grundlovsforhør. Men det sker jo, at der ikke bliver afsagt kendelse om varetægtsfængsling, og det arbejder vi så ud fra.«

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Han fastslår, at man lader offentligheden vide, hvis der kommer afgørende nyt i sagen.

Men for nuværende holder politiet altså kortene tæt på kroppen.

Brian Voss Olsen understreger dog, at den omfattende efterforskning fortsætter – og at retsteknikere arbejder på højtryk.

»Vi arbejder intensivt på sagen og har afsat massive ressourcer til den.«