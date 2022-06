Lyt til artiklen

Københavns Politi er lørdag formiddag mødt talstærkt frem på en adresse på Nyrnberggade på Amager.

Indtil videre er politiet tilbageholdende med at gå i detaljer – men en person er kommet alvorligt til skade.

»En person er i kritisk tilstand og er kørt til behandling på traumecenteret, siger vagtchef Martin Kajberg fra Københavns Politi.

Der kan være sket noget kriminelt i den forbindelse.

»Der er tale om en større politiforretning, og der kan være en mulig straffesag,« siger Martin Kajberg.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.33 via brandvæsenet, som ved ankomsten til stedet vurderede, at der var behov for politiets assistance.

»Vi er til stede med en større styrke,« lyder det fra vagtchefen.

Brandvæsenet og redningsmandskab er også på stedet.

»Der er endnu ingen anholdte,« lyder det fra Martin Kajberg.

Vagtchefen tilføjer, at politiet er i fuld gang med efterforskningen og forventer at få mere klarhed over hændelsesforløbet i løbet af lørdag.

B.T. følger sagen …