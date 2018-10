To mænd af østeuropæisk udseende franarrer penge fra velvillige østjyder, som gerne vil donere til et godt formål.

»Det er svært for os at gøre noget, for de er hurtigt væk igen. Men jo bedre signalement, vi kan få af dem, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få fat i dem,« siger kommunikationsansvarlig Janni Lundager ved Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

Mændene er blevet set ved SuperBrugsen i Løgten, hvor en ung og velklædt mand stod med et skilt.

Skiltet beskrev, at han samlede ind til døvstumme og fattige børn i Danmark.

En borger så skiltet og at flere allerede havde skrevet under på et stykke papir og doneret pengene, men selv undrede han sig.

Borgeren, Thomas Gjeding, syntes, at kombinationen af at samle ind til døvstumme og fattige børn i én og samme indsamling, var suspekt.

Derfor prøvede han at google organisationen, som angiveligt stod bag.

Det fik dog den unge mand med skiltet til at stikke af over til en bil, hvor en anden mand sad klar til at køre væk.



Thomas Gjeding prøvede at forfølge mændene, men de forsvandt. Han så de to mænd køre væk i en bordeaux-rød Renault med fransk nummerplade.

Politiet har modtaget flere anmeldelser om de to mænd.

Den ene er fra Søndergade i Grenaa foran Meny, mens den anden er fra REMA 1000 på Gammel Sellingvej i Hadsten.

Ved Rema 1000 så anmelderen, at de to mænd kørte i en mørkeblå tyskindregistreret bil af mærket CW Golf Station Car.