I løbet af et tidsrum på 81 minutter slog Thomas Gotthard hustruen Maria From Jakobsen ihjel.

Det vil være politiets påstand, når sagen mod den 44-årige præst begynder til efteråret.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i fremgår det, at Thomas Gotthard er blevet tiltalt for i alt to forhold: Manddrab samt usømmelig omgang med lig.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge politiet blev Maria From Jakobsen dræbt den 26. oktober mellem klokken 08.24 og 09.45 'i Frederikssund eller omegn' - altså i løbet af præcis 81 minutter.

Liget af Maria From Jakobsen er imidlertid aldrig blevet fundet, og drabet er således sket på »ukendt vis.«

Politiet er dog af den overbevisning, at Thomas Gotthard selv har bortskaffet liget, men ligeledes på en ukendt måde og et ukendt sted.

Præsten Thomas Gotthard under en konfirmation i Skibby Kirke. Foto: Tina Arpe Vis mere Præsten Thomas Gotthard under en konfirmation i Skibby Kirke. Foto: Tina Arpe

Anklagemyndigheden kræver desuden, at præsten frakendes retten til arv fra sin hustru, andel i forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser.

Sagen fra det nordsjællandske har været under massiv mediebevågenhed, siden politiet i midten af november anholdte Thomas Gotthard og sigtede ham for drabet på sin egen hustru, som han har to børn sammen med, efter hun havde været forsvundet siden 26. oktober.

I første omgang var Thomas Gotthard beskyttet af navneforbud, men det blev siden ophævet, efter både pressen og anklagemyndigheden anmodede om at få det ophævet.

Sidstnævnte i håb om at man med offentlighedens hjælp kunne finde frem til liget af Maria From Jakobsen, som man altså endnu ikke har fundet.

I den forbindelse har politiet gentagne gange været ude med efterlysninger af blandt andet blå 200-liters fodertønder, som de mener, Thomas Gotthard har været i besiddelse af perioden efter Maria From Jakobsens forsvinden.

Politiet har imidlertid ikke ville oplyse, hvad Thomas Gotthard skulle have brugt de blå fodertønder til – ej heller den sækkevogn, som han angiveligt også har skaffet af vejen.

Maria From Jakobsen Foto: Privatfoto Vis mere Maria From Jakobsen Foto: Privatfoto

B.T. kunne i dagene efter grundlovsforhøret afsløre, at man på Thomas Gotthards bopæl desuden havde fundet store mængder af de stærkt ætsende væsker kaustisk soda og saltsyre.

Hertil havde Thomas Gotthard ifølge politiet foretaget en række søgninger på nettet med relation til blandt andet havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Samtidig viser teledata ifølge politiet, at præsten både før og efter Maria From Jakobsens forsvinden har kørt rundt i det område i Brønshøj, hvor man har fundet hendes bil.

Thomas Gotthard kunne under grundlovsforhøret ikke forklare, hvad han konkret havde lavet i det område. Han henviste samtidig til præsters særlige tavshedspligt, hvorfor han ikke ville udtale sig nærmere.

Siden har han dog været mere behjælpelig og besvaret politiets spørgsmål, har lederen af efterforskningen, politikommissær Jakob Rahbek, oplyst til B.T.

Familie: Overså vi nogen faresignaler?

B.T. har tidligere været i kontakt med familien til Maria From Jakobsen. De fortæller, at det kom som et lyn fra en klar himmel, da hun forsvandt 26. oktober sidste år.

»Der er ingen tvivl om, at vi alle har siddet og forsøgt at få det her til at give mening, for det her har været fuldstændig uventet. Vi sidder jo og tænker, om der var noget mærkeligt ved Thomas' opførsel, men hvis vi havde kunnet se noget, så havde vi jo grebet ind,« siger Niels From, der er gift med Maria From Jakobsens søster.

Forklaringen på Maria From Jakobsens forsvinden var i første omgang, at hun var gået i »nedtrykt tilstand,« men det har familien aldrig kunne få til at hænge sammen.

»Det var jo også helt uventet. Han fortalte jo den her historie om, at hun havde været nedtrykt. Det har vi ikke kunnet få bekræftet på anden vis. Ingen af dem, som Maria har snakket med, har kunnet bekræfte, at hun skulle have været nedtrykt,« siger Niels From.

»Og i den mellemliggende periode, fra Maria forsvinder, til Thomas bliver anholdt, der har vi heller ikke nogen mistanke om, at det forholder sig, som det muligvis gør,« siger han videre.

Sagen er berammet til 25. oktober, og der er afsat 16 retsdage.