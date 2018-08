IT-kriminelle har fundet på en ny snedige måde at narre deres ofre.

Et viruslink sendt i en mail eller sms er en af flere kendte metoder, IT-kriminelle anvender til at franarre folk deres kontooplysninger. Nu advarer Midt- og Vestjyllands Politi om en nyt trick, som svindlerne har taget i brug.

»Fremgangsmåden ændres hele tiden, og for nylig kontaktede en kvinde Midt- og Vestjyllands Politi med et nyt eksempel, hvor en høj lyd skal stresse borgerne til at afgive deres personlige oplysninger,« skriver politikredsen på Twitter.

Kvinden søgte efter madopskrifter på nettet, da computeren pludselig begyndte at afspille en meget høj lyd. I bunden af skærmen kom en blå bjælke frem, hvor kvinden blev opfordrret til at klikke, hvis hun ville slukke for larmen. Da hun klikkede, kom der et nummer frem, som hun skulle ringe til for at løse problemet med Microsoft Support.

Problemet var bare, at det ikke var Microsoft Support i den anden ende. Under samtalen gav kvinden en person adgang til sin computer, og hun udleverde også sine personlige oplysninger.

Da hun bagefter kontaktede politiet, blev hun opfordret til at spærre alle konti.

»Vi opfordrer til, at man aldrig giver sine personlige oplysnigner på internettet, hvis man ikke med sikkerhed kender modtageren,« skriver politikredsen på Twitter.