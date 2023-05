Karnevalet i Aalborg er forbi, og nu kan Nordjyllands Politi gøre status over en meget travl dag.

En dag, som bød på 'flere anmeldelser af alvorlig karakter'.

»Vi har haft en stor og massiv politimæssig tilstedeværelse under optoget og i Kildeparken, hvilket blandt andet har resulteret i rigtig mange sigtelser for besiddelse af mindre mængder euforiserende stoffer til eget forbrug,« fortæller Nordjyllands Politis leder af indsatsen, vicepolitiinspektør Sune Myrup i en pressemeddelelse.

»Vi har dagen igennem haft ni anholdte for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, beruselse og vold mod tjenestemand,« fortsætter han.

Han tilføjer, at langt de fleste karnevalsdeltagere havde en god og festlig dag uden at komme på kant med loven.

Men der er desværre flere markante undtagelser.

Politiet efterforsker netop nu to alvorlige sager om henholdsvis voldtægt og 'drugging', som det kaldes, når en person kommer stoffer i en anden persons drink.

I en tredje sag er en gerningsmand anholdt:

»Den sag som tidligere var vurderet til at være blufærdighedskrænkelse har ved efterforskningen vist sig at være anden seksuel omgang end samleje. Gerningsmanden er anholdt og af hensyn til den videre efterforskning kan der for nuværende ikke oplyses yderligere,« siger Sune Myrup.

Endelig blev der sidst på lørdag aften slået alarm, da en person hoppede i vandet fra Limfjordsbroen.

En person i en båd sprang derefter i vandet for at redde vedkommende, hvorefter vidner alarmerede politiet af frygt for, at de to personer skulle reddes i land.

Politi, brandvæsen og redningsmandskab rykkede massivt ud, og en redningshelikopter kom i luften, men heldigvis kunne de to personer svømme i land ved egen kraft.