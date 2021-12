Onsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at nattelivet skal lukke klokken 00 fra fredag 10. december.

Og noget tyder på, at det fik de fleste aarhusianere til at tænke, den skulle have én over nakken på diskotekernes sidste åbningsnat.

I hvert fald kunne Østjyllands Politi godt mærke, at der var gang i gaden.

»Der var rigtig mange mennesker, der havde været godt fulde og bøvlede, som krævede politiets opmærksomhed,« oplyser Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Det var da også endt med et par anholdelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og to måtte tilbringe resten af natten på politistationen i detentionen.

I flere af overtrædelserne drejede det sig om personer, der blev uvenner med dørmænd. I et tilfælde blev en person bedt om at forlade en bar, hvorefter han blev aggressiv og slog ud efter dørmanden. Han blev anholdt.

Andre havde blot fået lidt rigeligt indenbords.

»Det var flere, vi måtte hjælpe videre, fordi de var for fulde til at stå på deres egne ben,« siger Janni Lundager.

Østjyllands Politi var dog forberedt.

»Vi havde en forventning om, at nogen ville benytte sidste lejlighed til at komme ud at være fulde. Så vi var ekstra opmærksomme på nattelivet,« siger Janni Lundager.