For at sikre de rette lysforhold til videorekonstruktion i drabssag skulle politiet skynde sig.

Det skulle gå tjept, da politiet en forårsmorgen i april 2017 skulle forsøge at rekonstruere en video af en bil, der forlod Korsør Station omkring Emilie Mengs forsvinden.

Der var et vindue på cirka ti minutter. Det var nemlig i løbet af dette tidsrum tidligt om morgenen den 9. april 2017, at lysforholdene svarede til lysforholdene ved 04-tiden den nat året før, hvor teenagepigen forsvandt.

Det forklarer en mangeårig ansat ved politiet onsdag i Retten i Næstved, hvor en 33-årig mand står tiltalt for drabet på Meng.

- Vi havde travlt, siger han.

Formålet var at blive klogere på, hvilken bil - mærke og model - man så forlade Korsør Station klokken 04.07 natten til den 10. juli 2016. Politiet har nemlig redegjort for, hvordan alle de, der ankom med toget sammen med Emilie Meng kort forinden, var kommet væk fra stationen.

Men hvem der var i den mystiske bil, har politiet ikke kunnet fastslå, og vedkommende har aldrig selv henvendt sig til politiet.

Politiet havde på forhånd af en britisk ekspert fået udpeget seks biltyper. Det var muligvis en af disse, man kunne se på de grynede videooptagelser.

Faktisk havde den pågældende ekspert, der er direktør og medejer af det britiske firma Acuity Forensics, ud fra sin indledende undersøgelse vurderet, at der var tale om en Hyundai i30. Men han bad dansk politi om at foretage rekonstruktionen for at blive mere sikker og udelukke andre lignende biler.

Det blev gjort i en blindtest, så bilerne alene blev angivet med et nummer fra et til seks. Nummeret blev vist for kameraet, og så kunne man på samme overvågningskamera se, bilerne svinge væk fra stationen i mørket.

Den 10. juli 2016 holdt den pågældende bil på en af de fjerneste parkeringspladser ved en vendeplads foran stationen. Derfor skulle politiet fra disse pladser køre hver af de seks biler forbi, ligesom man ser på overvågningsmaterialet.

Bilerne var skaffet, så der var nogle både i en lys, en mellem og en mørk farve.

- Vi kørte igennem to gange per bil på hver plads.

- Jeg tror, vi ramte det, så det tog omkring ti minutter at lave optagelserne, siger den mangeårige politiansatte onsdag i retten.

Optagelserne blev sendt til den britiske ekspert, som på den baggrund vurderede, at det sandsynligvis var bil nummer seks i en lys farve, som man så på overvågningsvideoen på forsvindingsnatten.

Det var en Hyundai i30.

Den britiske bilekspert siger onsdag i retten, at der var to andre biler, han ikke fuldstændig kunne udelukke, men at de var dårligere matches med det, han så på optagelserne. De to biler var en Kia Ceed og en Kia Rio.

Det var "højst sandsynligt" en Hyundai i30 på videoen.

- Det er meget sandsynligt. Det er ikke muligt at sætte en bestemt sandsynlighed på. Jeg ville blive meget overrasket, hvis det ikke er en Hyundai, siger han onsdag i retten.

Den tiltalte i sagen ejede på daværende tidspunkt netop en bil af den type.

Inden dansk politi tog kontakt til den britiske ekspert, rakte det ud til en bilspecialist fra FDM. Han pegede på nogle andre bilmodeller end Hyundai og er onsdag indkaldt som vidne af forsvarer Karina Skou.

- Det var de biler, vi dengang kunne komme i tanker om, siger bilspecialisten.

Adspurgt af anklageren svarer han, at en Hyundai kan være et lige så godt bud, som de andre biler, han havde nævnt.

Den 33-årige tiltalte nægter sig skyldig. Han har aldrig mødt Emilie Meng, siger han.

/ritzau/