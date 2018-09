Den store menneskejagt på den svenske Volvo, der fredag eftermiddag lammede store dele af trafikken på Sjælland og påvirkede de øvrige landsdele, var med stor sandsynlig en af den slags politiaktioner, hvor dansk politi kunne anvende sit nye "Manhunt"-koncept.

Det er blevet udviklet i kølvandet på de seneste års terroraktioner i europæiske storbyer - heriblandt Krudttønde- og synagoge-angrebet i København i 2015.

Her er det blevet demonstreret, hvordan det i nogle situationer kan være afgørende på meget kort tid at få indkredset og anholdt en eller flere gerningsmænd for at begrænse kriminalitetens omfang.

Det nye menneskejagt-koncept er især beregnet til at blive trukket ud af beredskabsskuffen hos dansk politi, når der er tale om større, alvorlige aktioner, som kræver en koordineret indsat på tværs af de enkelte politikredse.

For at iværksætte en Manhunt-aktion er det Rigspolitiet, der skal trykke på startknappen efter at være blevet bedt om det af en af landets 12 politikredse i forbindelse med en stor, uvarslet hændelse som eksempelvis terrorisme eller anden alvorlig kriminalitet med farlige gerningsmænd på fri fod. Herefter træder en række foranstaltninger i kraft, som på forhånd er blevet gennemtænkt og trænet i politiets rækker.

Når en Manhunt-aktion bliver sat i værk, vil indsatsen under aktionen kunne blive koordineret fra flere forskellige operationscentre.

De findes både hos Rigspolitiet i Ejby vest for København og hos PET (Politiets EfterretningsTjeneste) i Søborg. Desuden er der for nylig blevet åbnet to regionale situations- og operationscentre i hver sin ende af Danmark - RSIOC Ø i København og RSIOC V i Aarhus.