Peter Madsens ubåd, UC3 Nautilus er blevet skrottet. Det skriver Ekstra Bladet.

»Det er rigtigt, at den er væk. Den blevet skåret op og destrueret på det sted, hvor den har været opbevaret,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

UC3 Natutilus udgjorde gerningsstedet, da Peter Madsen dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall 10. august sidste år.

Skrotningen fandt sted i denne uge.

Politiet valgte at tildække ubåden for at skærme den fra nysgerrige blikke.

Politiet har foretaget skrotningen i al hemmelighed, for at offentligheden ikke skulle overvære ophugningen af ubåden.

Peter Madsens hjemmebyggede ubåd vejede 33 ton og målte knap 18 meter.

Destruktionen af ubåden har ifølge B.T.s oplysninger voldt Københavns Politi en del hovedbrud. Blandt andet fordi det ikke er helt billigt.

Peter Madsen blev i byretten idømt livsvarigt fængsel for drabet og parteringen. Selvom han fastholdt sin uskyld, valgte han ikke at anke skyldsspørgsmålet, men blot strafudmålingen. Livstidsdommen blev stadfæstet af Landsretten.