SF'er har ønsket at få svar på antallet af politiets kontrolbesøg på bordeller og massageklinikker.

Forbuddet mod at samles i større grupper og indgrebet mod forretningsdrivende har ført til flere end 400 sigtelser. Det oplyser Rigspolitiet i et svar til Folketingets retsudvalg.

De nye regler på grund af coronakrisen har betydet, at politiet har udført en "en markant forøget patruljering" for at få håndhævet bestemmelserne.

Fra 18. marts til 1. maj er der rejst i alt 438 sigtelser, fremgår det af svaret.

I dag er antallet dog større. De seneste dage har politikredse nemlig oplyst om sigtelser mod for eksempel pokerspillere i København og mod mænd, der var samlet til et vandsportskursus i Kerteminde. Alle står til bøder.

Landet over har betjente kontrolleret, om forbuddet mod forsamlinger på mere end ti brydes, og om andre restriktioner bliver overholdt.

Oplysningen om sigtelserne kommer frem, fordi SF's Karina Lorentzen Dehnhardt har ønsket at få besked om, hvor mange gange politiet har kontrolleret bordeller og massageklinikker.

Spørgsmålet fra politikeren har givet arbejde i Rigspolitiet. Her har man derfor manuelt gennemgået alle sager med sigtelser, og det har vist sig, at politiet har rejst 18 sigtelser vedrørende netop den slags etablissementer.

Disse sager er rejst i perioden fra 22. marts til og med 19. april. Den dag skete der ophævelse af forbuddet, der rettede sig mod frisører, tatovører og andre steder med leverance af tjenesteydelser med tæt fysisk kontakt til kunder.

I forhold til folketingsmedlemmets spørgsmål om antallet af kontrolbesøg på bordeller og massageklinikker må politiet dog melde pas.

Dette vil være en stor arbejdsmæssig byrde. En besvarelse ville indebære en manuel gennemgang af "en meget stor mængde hændelser knyttet til Covid-19", skriver Rigspolitiet.

