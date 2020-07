Mens de københavnske gader nærmest har ligget øde hen under coronakrisen, så har nogle få boltret sig mere end normalt.

Det gælder de såkaldte vanvidsbilister. Allerede halvvejs inde i 2020 har der været halvanden gang så mange, som der var i hele 2019.

Og det får Københavns Politi til at komme med en markant udmelding.

»Det er fuldstændig vanvittigt og uacceptabelt at køre på den måde. Vanvidsbilisterne spiller hasard med både eget og tilfældige borgeres liv. Derfor er det noget, vi har stort fokus på i vores færdselsindsats,« siger chef for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi, Steen Søder, i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der i hele 2019 blev sigtet 19 personer for vanvidsbilisme.

Det tal er allerede 31 i 2020.

Vanvidsbilisme er en betegnelse, politiet benytter sig af, når en bilist kører mere end 100 procent hurtigere på en strækning, end det er tilladt.

Og forklaringen fra Københavns Politi er egentlig ganske klar.

De øde gader under coronakrisen har givet mulighed for enkelte personer til at træde ekstra på speederen.

»Normalt ser vi denne type vanvidskørsel i de sene aften- og nattetimer, når gaderne der er mere øde og giver bedre plads til at køre stærkt. Det er simpelthen ikke muligt på samme måde i dagtimerne,« siger Steen Søder.

»Og under Covid-nedlukningen har trafikken været langt mindre, hvilket visse typer har brugt til at træde ekstra på speederen. I april måned tog vi f.eks. næsten fire gange så mange som i januar med mere end dobbelt så meget fart på som tilladt,« uddyber han.

Det har været helt tydeligt, at efter samfundet er begyndt at åbne op igen, så er antallet af vanvidsbilister i Københavns gader også faldet.

Men alligevel findes de fortsat i gaderne, som det var tilfældet 7. juni.

Her blev en 24-årig mand taget med 156 km/t over Langebro i København. Her må man normalt kun køre 50 km/t.

Og netop som det var tilfældet med den 24-årige mand på Langebro, så er den typiske vanvidsbilist en ganske bestemt person.

»Vanvidsbilisterne er unge mænd i store biler, der opfører sig som om, at byens gader er en legeplads. Men det her er dødeligt alvor, og derfor fortsætter vi vores indsats for at komme det her til livs,« siger Steen Søder.