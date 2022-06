Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fyns Politi har natten til onsdag haft gang i en større ransagning på Østfyn.

Det oplyser politikredsen til B.T.

»Vi anholdt fire personer tirsdag aften i forbindelse med en ransagning af et skunklaboratorium,« lyder det fra kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Charlotte Nyborg.

Ifølge politiet har der på laboratoriet været en større produktion af skunk.

Laboratoriet ligger ved Ryslinge lidt øst for Ringe.

Ransagningen begyndte klokken 20.00 tirsdag aften og ifølge Fyens.dk, så var den stadig i gang onsdag morgen.

Fyns Politi vil ikke komme nærmere ind på detaljerne i sagen, da efterforskningen stadig er i gang.

Politiet fortæller, at de fire anholdte vil blive løsladt senere onsdag, da der ikke er grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De er dog stadig sigtede i sagen.