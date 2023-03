Lyt til artiklen

Politiet har foretaget anholdelser i torsdagens sag, hvor en 24-årig mand blev stukket ned ved Magasin i Aalborg gågade.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt har politiet anholdt tre personer. Og samtidig leder man efter flere involverede i knivoverfaldet.

»Det er vores opfattelse – efter en intens efterforskning hen over aftenen og natten – at der er tale om et tilfældighedsmøde mellem to kriminelle grupperinger, der udvikler sig. Vores undersøgelser af forløbet viser, at der kortvarigt udspiller sig en kort voldsepisode, hvorefter der nogle minutter senere sker et knivstikkeri,« siger politikommissær Kenneth Rodam.

Den 24-årige er uden for livsfare.

Politiet foretog anholdelser torsdag aften og natten til fredag, hvorefter de tre personer er blevet afhørt.

Det har ført til, at en bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. De to andre bliver løsladt.

»Men«, understreger Kenneth Rodam, »vores efterforskning i sagen fortsætter i den kommende tid på fuldt blus – og vi leder i øjeblikket efter yderligere tre personer, som vi sætter i forbindelse med knivstikkeriet mod den 24-årige.«

Eftersom der, ifølge politiet, er tale om et opgør i et internt miljø, er der ikke er grund til utryghed for almindelige borgere, lyder det ifølge politiet.

Ikke desto mindre undersøger man fortsat sagen massivt.

Politiet vil således gerne høre fra borgere, der har set noget. Du kan henvende dig på telefon 1-1-4, hvis du ved eller har set noget.