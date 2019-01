På 30 motorvejsbroer har Rigspolitiet opsat i alt 62 permanente kameraer, der skal holde øje med personer, der kaster sten fra broerne.

Kameraerne er blevet sat op i 2018, og de første af dem blev sat op så hurtigt, at politiets egne regler om udbud af indkøb ikke er overholdt.

Det skriver Fyens Stiftstidende på baggrund af flere skriflige svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets retsudvalg.

Foruden de 62 permanente kameraer har Rigspolitiet også indkøbt et antal kameraer, der kan sættes op skjult. Det er uvist, hvor mange, der er tale om, men politiet oplyser dog, at nogle af dem er i brug.

Rigspolitiet har tidligere sagt, at processen omkring indkøbene af kameraerne ikke var optimal, og skriver nu også til retsudvalget, at diverse teknisk udstyr til kameraerne blev indkøbt uden en vurdering af, om indkøbet skulle ske via et udbud.

'Henset til det presserende operative behov for at få opstartet etableringen af kameraovervågning på vejbroer blev indkøbet af delkomponenterne fejlagtigt foretaget uden iagttagelse af politiets interne retningslinjer,' lyder det blandt andet fra Rigspolitiet.

Da Rigspolitiet i juni sidste år vurderede, om det var nødvendigt med et udbud, lød svaret fra juristerne, at det var det.

Men da det ville tage yderligere tid at gennemføre et udbud, valgte man at dispensere fra reglen.

Særligt Fyn har været ramt af de livsfarlige stenkast fra motorvejsbroer. Værst gik det, da en tysk familie i august 2016 var på vej hjem fra Sverige, da deres bil blev ramt af en stor betonflise. Moren døde af sine kvæstelser, mens faderen blev invalideret.