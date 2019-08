Københavns Politi har indhentet tekniske spor, videoovervågning og fået henvendelser fra 60 vidner efter bombeangrebet mod Skattestyrelsen tirsdag aften.

Politiet er fortrøstningsfulde i forhold til at finde den eller de personer, der tirsdag aften detonerede en bombe foran Skattestyrelsens kontor i Østbanegade på Østerbro.

Det fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag.

Københavns Politi har fået mere end 60 henvendelser fra beboere i området samt personer der rejste med bus og tog. Enkelte medarbejdere i SKAT har også henvendt sig.

»Henvendelserne handler primært om personer og køretøjer der er set i området,« siger Jørgen Bergen Skov.

Politiet har indhentet videoovervågning i området, som de nu er i gang med at gennemse med henblik på at identificere gerningsmændene. Derudover har politiets teknikere indhentet en mængde tekniske spor fra bombestedet.

Hvad der kan ses på videoeovervågningen og hvad de tekniske spor fortæller om det sprængstof, der blev anvendt, ønsker Jørgen Bergen Skov ikke at kommentere på.

»Der er en eller flere gerningsmænd derude og de skal ikke vide, hvad vi ved,« siger han.

Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov opfordrer stadig alle, der endnu ikke har været i kontakt med politiet, og som befandt sig i området tirsdag aften mellem 21.45 og 22.30, til at kontakte Københavns Politi på 1-1-4. Også selvom man umiddelbart ikke har set noget mistænkeligt.

»Måske har man studset over noget, som ikke umiddelbart virkede mistænkeligt, eller også kan man bare have set noget lidt ud over det sædvanlige. Vi er interesseret i alle borgernes observationer fra den tidsperiode – også selv om man måske ikke selv har fundet det mistænkeligt i går aftes. Det kan stadig godt gøre en forskel for vores efterforskning,« siger chefpolitiinspektøren.