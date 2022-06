Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Trods flere henvendelser fra borgere er det endnu ikke lykkedes Nordjyllands Politi at finde frem til den 40-årige mand, der er mistænkt for et knivoverfald i Hobro fredag aften.

Det bekræfter Anders Uhrskov, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

»Vi har ledt efter ham mange steder. Den aktive del tager udgangspunkt i nærmiljøet, hvor vi vurderer det mest sandsynligt, at han opholder sig. Men vi har fået henvendelser andre steder, som desværre ikke har givet noget,« siger han.

Lørdag formiddag kom politiet med en meget klar opfordring til gerningsmanden om at melde sig, da de gjorde det klart, at politiet ved, hvem han er.

Senere lørdag udsendte politiet en offentlig efterlysning med billede og navn, da han endnu ikke havde meldt sig.

Der er tale om 40-årige Ali Mohammad Ali, som har fast adresse i Hobro.

»I og med han er kommet hertil fra Syrien, så har han været i kontakt med de danske myndigheder, der har behandlet hans opholdstilladelse. Derfor ved vi, hvem han er,« siger Anders Uhrskov.

Ali Mohammad Ali er mistænkt få at stå bag et knivstikkeri omkring klokken 21.54 fredag aften på en adresse på Randersvej i Hobro.

Offeret var en 37-årig mand, som først modtog hjælp på stedet og kort efter blev fløjet med helikopter på sygehuset, hvor han er i yderst kritisk tilstand.

Politiet bekræfter, at de to personer har en relation, men præcis hvad det indebærer er endnu uklart.

»Vi står jo i den svære situation, at vi ikke har haft mulighed for at snakke med de to, vi anser for at have været involveret. Men vi ved, de har en relation,« siger vicepolitiinspektøren, der samtidig indikerer, at der ikke er noget, der tyder på, at der skulle have været flere involveret end den 40-årige og den 37-årige.

Politiet vil stadig gerne høre fra borgere, der må have kendskab til, hvor Ali Mohammad Ali opholder sig.

»Hvis man ser ham, så ring til os. Så kommer vi ud og undersøger. Der er ingen grund til at tage kontakt til ham, for vi har ingen fornemmelse af, hvordan han kan finde på at reagere,« siger Anders Uhrskov.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.