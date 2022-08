Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sydøstjyllands Politi kan nu oplyse, at man har færdiggjort identifikationen af de tre døde fra drabssagen mellem Ry og Skanderborg i onsdags.

Identifikationen viser, at de tre afdøde er en 54-årig kvinde, en 55-årig mand og kvindens eksmand på 58 år.

De pårørende er underrettet om den endelige identifikation.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Politiet oplyser derudover, at man torsdag målrettede efterforskningen mod den 58-årige mands færden.

Her fandt man på mandens bopæl i København 'klare indikationer' på, at han ønskede at begå selvmord.

Det fremgår ikke, hvordan politikredsen er nået frem til den konklusion.

Selvom man har idenficeret de tre døde, afsluttes efterforskningen ikke, og politiet vil endvidere fortsætte med at være i området ved gerningsstedet, hvor man blandt andet vil foretage gerningsstedsundersøgelser.