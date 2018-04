Næsten ni ud af ti fynboer, der sidste år fik et klip i kørekortet, kørte mere end 30 procent stærkere end tilladt.

I alt fik 4.910 bilister sidste år et klip i kortet for at køre for stærkt på de fynske veje, viser en opgørelse, som Fyens Stiftstidende har foretaget.

Til sammenligning er blot 307 bilister blevet fanget i den næsthyppigste forseelse, nemlig at køre over for rødt lys.

Mange af bilisterne er blevet blitzet af politiets fotovogne, og det kommer ikke bag på Preben Ingemannsen, der leder den operative del af færdselsafdelingen hos Fyns Politi, at det netop er fartsynderne, der topper listen.

»Det er nok en fiskedam, vi aldrig kan fiske tør. Det er et langt sejt træk, og vi må nok bare konstatere, at der altid vil være nogle, der kører for stærkt. Vi kæmper videre og prøver at holde det nede,« siger han til avisen.

Et klip i kørekortet giver en bøde på 2.000 kroner samt krav om betaling på 500 kroner til Offerfonden. Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af kørekortet med krav om at bestå en ny teori- og køreprøve. Nye bilister må dog kun få to klip, før de skal op til nye prøver.