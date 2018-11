Politiet er rykket ud til et boligkompleks ved Valdemarsvej i Herning.

»Vi reagerer på tip om opbevaring af et ulovligt våben på adressen. Vi anvender et forsigtighedsprincip, indtil vi har undersøgt forholdet nærmere, og er derfor talstærkt til stede. Intet yderligere p.t.« skriverJan Nørrum, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, på Twitter.

Det har vist sig, at det omtalte våben er en softgun, og at politiet nu gerne vil i kontakt med ejeren af våbnet.

»Vi har fundet våbnet, som er en softgun, og vi ved godt, hvem ejeren er,« siger Jan Nørrum.

Udrykningen sker på grund af et ulovligt våben. Foto: Nick Wittendorff Vis mere Udrykningen sker på grund af et ulovligt våben. Foto: Nick Wittendorff

»Vi har endnu ikke kunne få fat i personen, som det drejer sig om, men vi er igang med,« siger han.

Det er ikke kriminelt at eje en softgun, men episoden, som vagtchefen ikke vil ind på, har været af en karakter, der har gjort, at politiet skal have fat på ejeren af våbnet.

B.T. spørger om der har været en anholdelse, og til det svarer vagtchefen:

»Ikke endnu.«