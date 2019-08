På grund af nye fejl stopper rigsadvokaten for, at teledata kan bruges til at fælde dom i straffesager.

Rigsadvokaten stopper midlertidigt brug af teledata som bevis for domfældelse efter fund af nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.

Teleoplysningerne vil heller ikke kunne bruges som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse mandag morgen.

Det vil indtil videre gælde i to måneder frem til 18. oktober.

Indtil da skal fejlene undersøges.

Opdateres...

/ritzau/