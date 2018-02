Nabo opdagede brand i ejendom. Et lig er blevet fundet i huset, og politiet formoder, at det er beboeren.

En brand har natten til torsdag raseret en ejendom i Skovby ved Videbæk vest for Herning. Politiet formoder, at beboeren er indebrændt.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser torsdag aften, at der er fundet et lig i huset, og det er formentlig husets 75-årige beboer.

Tidligere blev det meldt ud, at man ikke kunne finde beboeren andre steder, og hans bil stod i garagen, hvorfor man formodede, at han var brændt inde. Senere fandt politiet altså et lig i huset.

Yderligere undersøgelser skal slå fast, om der er tale om den 75-årige mand.

Myndighederne fik alarmen om branden i ejendommen klokken to, og da brandfolk og politi nåede frem, var den helt overtændt. Det var en nabo, der opdagede ilden.

Politiet oplyste torsdag formiddag, at brandstedet ville blive gennemgået af folk fra Beredsskabsstyrelsen, når det kunne lade sig gøre.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/