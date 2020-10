Syd- og Sønderjyllands Politi har natten til fredag funder den demente kvinde, de efterlyste tidligere på natten..

Kvinden havde cirka klokken 02.00 forladt en adresse på Kirkevej i Sommersted, der ligger tæt på Vojens.

Der var tale om et plejecenter, kvinden havde forladt natten til fredag.

Politiet anokm ved 04-tiden på adressen for at afsøge området, oplyste vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T, og på Twitter skriver de, at en borger har fundet hende i god behold.