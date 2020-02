Den 73-årige demente kvinde, der forsvandt natten til torsdag er fundet i god behold.

Det skriver Nordjyllands Politi på deres twitter.

Hun blev fundet i god behold på en adresse i nærområdet, lyder det.



Den gode nyhed kommer efter, at politiet i Nordjylland torsdag aften udsendte en efterlysning af den 73-årige kvinde, som de ledte efter med hunde, helikopter og drone.

Den ældre kvinde forlod sit hjem i Hjørring midtby omkring klokken 21 onsdag aften, skrev politiet på Twitter.

Hun er dement og har svært ved at finde hjem.

Politiet opfordrede beboer i området til at kigge efter hende i haver, udhuse og opgange, hvor hun kan tænkes at have søgt ly.

I forbindelse med eftersøgningen fik politiet hjælp fra Beredskabsstyrelsen.