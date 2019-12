Østjyllands Politi har formodentlig identificeret faren til de to børn, der lørdag aften blev fundet på gaden i Aarhus af to tilfælde borgere.

Og der er sandsynligvis tale om en 34-årige afghanske mand, som tidligere har opholdt sig i Danmark, indtil han efter en dom blev udvist.

»Vi ved ikke, hvor faren befinder sig, men formentlig er han i udlandet. Vi mangler desuden at få identificeret moren, mens vores formodning er, at hun heller ikke opholder sig i Danmark,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

I forbindelse med sagen blev en 54-årig kvinde - børnenes farmor - anholdt i sagen søndag aften.

Hun blev løsladt mandag, men er fortsat sigtet for vanrøgtsparagraffen, fordi hun ifølge politiets vurdering efterlod de to, små børn i en hjælpeløs tilstand på gaden i Aarhus. Motivet er dog endnu uvist.

»Vi fortsætter vores efterforskning for at finde frem til børnenes forældre og finde ud af præcist hvorfor og hvordan, de to børn blev efterladt på Park Allé i Aarhus. Der ligger fortsat et stor efterforskningsarbejde foran os, selvom vi vurderer, at vi har stykket det meste af hændelsesforløbet sammen,« siger Michael Kjeldgaard.

Østjyllands Politi har desuden frihedsberøvet en 33-årig mand og en 25-årig kvinde i sagen efter Udlændingeloven.

Efterforskningen af de to efterladte børn førte politiet til en adresse i Ølgod, hvor de to opholdt sig. De er begge afghanske statsborgere og manden er formentlig børnenes onkel. De har ifølge politiets vurdering ikke begået noget strafbart. Kvinden opholdt sig ulovligt i landet, men har nu søgt asyl.