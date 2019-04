Knap 8000 bilister blev taget i politiets landsdækkende fartkontrol i sidste uge.

Politiet har registreret i alt 7838 hastighedsoverskridelser i Danmark i sidste uge.

Det viser en opgørelse foretaget af Rigspolitiet.

Politiet har i perioden fra mandag den 1. april til søndag den 7. april gennemført målrettede indsatser mod overskridelser af hastighedsgrænser i trafikken.

- Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.

Han understreger, at der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

- Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed, siger han.

- Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører, inden føreren reagerer, og bilens bremselængde.

Af hastighedsoverskridelserne den første uge i april var lidt over 2800 overskridelser af den generelle hastighed i byerne.

Mere end 1600 var overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje. Og lidt under 5000 var overskred af den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejde.

- Nogle af de hastighedsoverskridelser, som vi har konstateret i denne uge er hovedrystende, hvor vi har eksempler på hastigheder tæt ved 200 kilometer i timen, og det kan man dø af, hvis det går galt, siger Christian Berthelsen.

Uheldsrisikoen er dog ikke lige stor for alle typer af veje.

100 kilometer i timen på en motorvej er mindre farligt end 100 kilometer i timen på en landevej eller en byvej.

Det skyldes, at en motorvej er lavet til disse høje hastigheder, og at der her kun kører personbiler og lastbiler.

Landeveje og byveje er derimod lavet til meget lavere hastigheder. Derudover er trafikken mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.

Fra 2012 til 2017 mistede 416 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene.

I 28 procent af disse uheld var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

/ritzau/