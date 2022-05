Københavns Politi har modtaget flere henvendelser, efter at de har efterlyst en hollandsk statsborger for to voldsomme overfald – et med dødelig udgang.

»Vi har fået omkring ti henvendelser, som vi undersøger. De kommer hovedsagelig fra borgere, der muligvis har set den mistænkte i Danmark,« siger politikommissær Kenneth Jensen fra Afdelingen for personfarlig kriminalitet.

Det var onsdag, at den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar blev efterlyst.

Se et billede af ham øverst i artiklen og herunder:

Her ses Yahye Mohamed Omar. Foto: Københavns Politi Vis mere Her ses Yahye Mohamed Omar. Foto: Københavns Politi

Københavns Politi har tirsdag anholdt en 20-årig mand, som er mistænkt for overfaldet sammen med en medgerningsmand. Og politiet mener altså, at Yahye Mohamed Omar er medgerningsmanden.

De to overfald fandt sted søndag med kun cirka tre timers mellemrum i København:

Søndag morgen i tidsrummet kl. 6.30-6.41 blev en 28-årig mand udsat for farlig vold mod hovedet i et værelse på hotellet NH Collection i Strandgade, men han blev først fundet ved 13-tiden. Mandag aften afgik han ved døden.

Søndag formiddag skete det andet overfald på et lejlighedshotel i Silkegade. Her blev en 25-årig mand stukket flere gange med kniv, fik skåret sin ene kind op, skåret sit venstre øre af og fik flere snitsår i benene.

Den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar er efterlyst. Foto: Københavns Politi Vis mere Den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar er efterlyst. Foto: Københavns Politi

Selvom politiet har fået flere tip fra borgere om, at Yahye Mohamed Omar skulle være set i Danmark, arbejder man dog også stadig med en anden teori.

»Vi har dog en kraftig formodning om, at han er stukket af til udlandet – Sverige, Norge, det nordlige Tyskland, Holland eller Storbritannien – så vi samarbejder internationalt og har desuden sendt en offentlig efterlysning til medier i de pågældende lande,« siger politikommissær Kenneth Jensen.

Københavns Politi betragter den efterlyste Yahye Mohamed Omar som værende farlig:

'Borgere bør ikke forsøge at kontakte ham eller tilbageholde ham, men skal i stedet straks kontakte politiet, hvis man ser ham,' har det lydt i forbindelse med efterlysningen.

Politiet beder borgere henvend sig på tlf. 1-1-4, hvis man har oplysninger i sagen.

B.T. følger sagen.