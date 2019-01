Midt- og Vestsjællands Politi har fået nye spor i sagen om den kvindelige flugtbilist, der i sidste uge kørte en 12-årig pige ned i en Porsche.

Kvinden er endnu ikke identificeret, men den røde Porsche viser sig at være stjålet under et indbrud i Liseleje-området den 10. december 2018.

De nye spor peger derfor politiet mod Nordsjælland, lyder det fra kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregård ifølge Sjællandske Medier.

»Det, at det nu viser sig, at Porschen er stjålet fra Liseleje, og at nummerpladerne på bilen stammer fra en VW Golf, der blev stjålet fra Ølsted, samt det faktum, at manden og kvinden kørte mod nord fra uheldsstedet, giver os en indikation af, at sporene kan pege mod Nordsjælland,« siger han.

Onsdag i sidste uge blev en 12-årig pige kørt ned af en Porsche i byen Bitris, hvor hun blev slynget op på forruden og derefter ned på jorden for øjnene af sine klassekammerater.

Kvinden i bilen flygtede kort efter fra stedet med en mand i en sort VW Golf på tyske plader.

Pigens mor, Dorthe Hessels, har efter ulykken fortalt, at hendes datter pådrog sig et kompliceret benbrud, brud på venstre hånd og en svær hjernerystelse.

Beskrivelse af de to efterlyste De to flygtende beskrives som: A: Kvinde, dansk af udseende, 40-45 år, 165-170 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Hvid. Hårfarve: Lys. Hårlængde: Langt. Yderligere kendetegn: Spids næse. Medbragte: En kat eller hund i favnen. B: Mand, 40-45 år. Hudfarve: Hvid. Hårfarve: Lys. Yderligere kendetegn: Tyndhåret. Iført: Sort bomberjakke. Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Politiet har efter ulykken undersøgt bilen for dna-spor, men afventer stadig resultaterne.

Derudover efterspørger Midt- og Vestsjællands Politi også interessante oplysninger fra borgerne i Nordsjællandsområdet, der ved noget om hændelsesforløbet samt kvinden og den mand, som hun flygtede fra ulykken med.

Midt- og Vestsjællands Politi har på baggrund af den massive pressedækning også modtaget adskillige interessante tips, hvor flere peger mod konkrete personer.

Et vidne har desuden fortalt politiet, at manden og kvinden talte dansk til hinanden, selvom den sorte VW Golf havde tyske nummerplader.

Den sorte Golf er endnu ikke fundet.