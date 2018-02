'Må vi lige få din opmærksomhed?'

Sådan indleder Rigspolitiet et opslag, som de har lagt på Facebook søndag eftermiddag, hvor det oplyses, at man den kommende uge vil gå særligt efter bilister, der ikke koncentrerer sig om at køre bil, når de kører bil.

'I den kommende uge laver vi landsdækkende færdselskontrol, hvor vi retter vores opmærksomhed mod uopmærksomme bilister. Mobiltelefoner, GPS, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, folk lader sig distrahere af, når de kører bil, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus fra kørslen.'

Opslaget er flankeret af optagelser, der viser en grå bil, som slingrer fra side til side på en dansk landevej - formentlig fordi føreren koncentrerer sig andet end at køre bil.

'En bilist slingrer fra side til side. Det viser sig, at føreren sidder og leder efter ting i bilen, mens han har foden på speederen og kører ca. 65 km/t. Han kører flere gange over i modsatte vognbane. Optagelserne her er politiets egne og et syn, vi møder alt for ofte på de danske veje,' lyder det i opslaget.

Ifølge Rigspolitiet er uopmærksomhed en del af årsagen til godt hver tredje trafikdrab, og gennem de sidste fem år har 354 mennesker mistet livet i trafikken i ulykker, fordi de selv eller andre har været uopmærksomme.