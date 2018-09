En del af Hovedvejen i Glostrup er spærret på grund af en anmeldelse om skyderi, oplyser Vestegnens Politi.

København. Der har torsdag aften tilsyneladende været endnu et skyderi i hovedstadsområdet.

Københavns Vestegn Politi oplyser i et tweet klokken 01.09 natten til fredag, at det er til stede i Glostrup i forbindelse med en anmeldelse om skyderi.

Hovedvejen i Glostrup er spærret mod København fra Nyvej til Glostrup Shopping Center, lyder det i tweetet.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger. Det vides således ikke, om personer er blevet ramt.

Både tirsdag og onsdag var der skudepisoder i og omkring København. Politiets teori er, at skyderierne udspringer af en intern konflikt i en bande.

- Vi ved, at der er nogle uoverensstemmelser i en gruppering, fortalte politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi onsdag.

Han ønskede ikke at løfte sløret for, hvilken gruppering der er tale om. Men ifølge Ritzaus oplysninger er det en konflikt mellem personer med tilknytning til Mjølnerparken på Nørrebro.

Københavns Politi har på baggrund af skyderierne indført visitationszone på store dele af Nørrebro og i Nordvestkvarteret.

Onsdag aften affyrede betjente skud mod en personbil, hvorfra der var blevet skudt flere gange mod en gruppe unge på Ragnhildsgade.

- Vi står nærmest lige ved siden af, og betjente skyder tilbage mod bilen, fortalte vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz.

Tirsdag aften var der to skudepisoder - et i Herlev og et ved Lygten i Nordvestkvarteret.

Ved skyderiet på Lygten blev en person ramt, men var ikke på noget tidspunkt i livsfare. I Herlev blev der affyret en byge af skud mod en personbil.

/ritzau/