Henvendelserne strømmer fortsat ind fra borgere som bidrag til opklaring af de dødsensfarlige stenkast på motorvejen

Bunken af tips og henvendelser fra borgere hober sig op dag for dag hos gruppen ved Fyns Politi, som efterforsker de bogstaveligt talt dødsensfarlige stenkast fra broerne over motorvej E20 tæt ved Odense V-afkørslen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Jørgen Andersen.

»Der kommer hele tiden nye til. Vi er nu oppe på omkring 250 henvendelser. Det er vi glade for. Vi har rigtig meget at arbejde med,« siger han.

Jørgen Andersen vil ikke sætte eksakt tal på, hvor mange af dem der retter sig mod navngivne personer, som tipperne har mistænkt for at kunne have forbindelse til stenkastene.

»Nogle af dem er decideret personrettet. Blandt andet på den måde at folk fortæller os, at de kender en, der bruger den særlige type snustobak, som vi har fundet en dåse med. Og så er der andre, som handler om den Volvo 245 stationcar, vi tidligere har efterlyst oplysninger om,« siger vicepolitiinspektøren.

Antallet af tilfælde, hvor en eller flere ondsindede og indtil videre ukendte gerningsmænd har kastet eller skubbet op mod 50 kilo tunge sten eller betonfliser ned fra broerne, som fører henholdsvis Langesøvej og Spedsbjergvej hen over Fynske Motorvej, er nu oppe på mindst seks.

Den 21. august 2016 kostede det på tragisk vis et menneskeliv, da en 33-årig tysk kvinde blev dræbt, mens hendes 36-årige mand, som kørte familiens bil under den natlige tur på vej hjem fra ferie, blev hårdt kvæstet og er invalideret for resten af livet.

Parrets femårige søn, som sad og sov i en barnestol på bagsædet, slap med overfladiske skrammer.

Det var en 30 kilo tung betonflise, der blev den tyske families hårde skæbne. Ved samme lejlighed blev der også kastet en næsten 10 kilo tung betonflise ned gennem mørket mod bilerne, som på stedet suser forbi med 110 kilometer i timen.

Senest blev der den 20. december på præcis samme sted på Fynske Motorvej mellem afkørsel 53 og 54 kastet fire eller fem sten ned. Fyns Politi betegner det som drabsforsøg. Der skete ingen personskade, men to biler blev beskadiget.

Også natten til den 9. september blev der begået forsøg på manddrab, da en 40 kilo tung sten blev kastet ned fra broen, der fører Spedsbjergvej hen over motorvejen. Ved den lejlighed blev ingen ramt.

Fyns Politi har fundet DNA fra to forskellige mænd på effekter med tilknytning til stenkastene: Det er dels konstateret, at samme mand har afsat sit biologiske spor på sten, der i et tilfælde er kastet ned på motorvejen og i tre tilfælde af hærværk, hvor sten er blevet smidt gennem ruder i villaer i Odense-forstaden Tarup.

Og så er der fundet DNA fra en anden ukendt mand på en dåse snustobak af mærket ” Ink Strong Original”, som blev fundet på en af broerne. Netop dette mærke forhandles i kiosken i Tarup Centret.

Efterforskerne har lavet mundskrab med henblik på at dyrke DNA-profiler fra mindst fem personer.

»DNA er et effektivt redskab. Man kan sige, vi tager mundskrab som ren rutine og lige så meget for at kunne ”skrive” nogle ud som mistænkte. Vi har indtil videre ikke oplevet, at nogen har sagt nej til at få lavet et mundskrab,« siger Jørgen Andersen.