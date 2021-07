Der opstod kaos. Forskellige mænd blev set løbe i alle retninger, da en 22-årig og en 31-årig mand blev skudt ved Pusher Street på Christiania i København.

Det er en af grundene til, at politiet endnu ikke har lagt sig fast på en mulig gerningsmand for angrebet natten til lørdag 3. juli, hvor den yngste af de to ofre mistede livet.

»Når der bliver afgivet skud, løber nogle, fordi de bliver bange, nogle løber for at bringe varer i sikkerhed – og en af dem, der løber, er drabsmanden,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Madsen fra Københavns Politi og uddyber:

»Men vi har ikke lagt os fast på, hvem af dem, der løber, som kan være drabsmanden. Og det er en udfordring for os i forhold til at etablere en flugtrute.«

Politiet mødte op i stort antal, da to mænd blev ramt af skud natten til 4. juli. Den ene mistede livet. Vis mere Politiet mødte op i stort antal, da to mænd blev ramt af skud natten til 4. juli. Den ene mistede livet.

Der har i medierne floreret en teori om, at den 22-årige blev skudt ved en fejltagelse, og at gerningsmanden i virkeligheden havde et andet mål, da han affyrede skuddene omkring klokken 00.40.

»Det er en af vores teorier i den brede efterforskning, men det er ikke noget, vi lægger større vægt på end andre teorier,« siger Bjarke Madsen.

I stedet arbejder politiet ud fra en hovedteori om, at drabet er relateret til hashhandlen på Christiania.

»Det er klart, at når der er en stor handel og penge i omløb, er der også konflikter omkring det,« forklarer Bjarke Madsen.

Han siger, at politiet gerne vil kontaktes på 114 af de personer, der løb fra området, så politiet kan udelukke mulige gerningsmænd.

Den dræbte boede på Christiania, hvor han var vokset op. Det 31-årige offer er uden for livsfare.