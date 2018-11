Nordjyllands Politi efterlyser nu to mænd, som står bag to indbrud i Aalborg.

To villaer i Aalborg SV på henholdsvis Buderupholmvej og Rungsvej blev udsat for indbrud, hvorfra det lykkedes gerningsmænd at stjæle forskellige effekter, mest elektronik og smykker.

Begge villaer er udstyret med overvågningsudstyr, og det får nu politiet til at efterlyse identiteten på de to mænd, som ses på billedet nedenfor.

»Disse personer vil vi selvfølgelig rigtig gerne tale med,« siger efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi, Mikkel Brügmann, i en pressemeddelelse.

De to mænd, som er efterlyst for indbrud. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere De to mænd, som er efterlyst for indbrud. Foto: Nordjyllands Politi

Han opfordrer alle, der kender til de to mænd, til at ringe på 1-1-4.

Indbruddene i de to villaer skete fredag den 9. november.