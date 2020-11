Politiet har afspærret et sommerhus på Vesterled i et større sommerhusområde i Odsherred Kommune.

Hele ejendommen er afspærret med politistrimmel, og en teknikervogn er parkeret ved sommerhuset.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for B.T., at politiet er på stedet, men holder ellers kortene meget tæt til kroppen.

»Jeg kan bekræfte, at vi har afspærret stedet, men ikke afsløre hvorfor. Der foregår ikke mere deroppe nu,« siger vagthavende Boye Rasmussen.

Politiet har afspærret dette sommerhus i Odsherred. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet har afspærret dette sommerhus i Odsherred. Foto: presse-fotos.dk

Sommerhuset ejes af et ægtepar med relation til Maria From Jakobsen.

En 44-årig mand er sigtet for at have dræbt hende. Han nægter sig skyldig.

Artiklen opdateres...