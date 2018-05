Flere betjente undersøgte sent mandag aften 'mistænkelige forhold' ved Enghavevej mellem s-togs-stationerne Carlsberg St. og Sydhavnen St. i København. Det oplyser Københavns Politi.

BTs mand på stedet kunne fortælle, at flere af politiets teknikere var i området, og der var sat hvide klæder op omkring en lejlighed.

Lidt over midnat natten til tirsdag oplyser politiet, at det ikke længere er til stede, og at der ikke var tale om kriminelle forhold.