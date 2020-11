Der blev afgivet skud fra Københavns Politi på Saltværksvej i Kastrup i nat klokken 04.17.

Det bekræfter Daniel Cunneely, vagtchef ved Nordsjællands Politi, over for B.T.

Der har været kriminalteknikere på stedet, men de har forladt stedet igen.

Ifølge Nordsjællands Politi er der ingen, der er blevet ramt af skuddene.

Politiet kan ikke oplyse, hvem skuddene var rettet imod, eller hvorfor der blev affyret skud.

Grunden til, at Nordsjællands Politi er inde over sagen, er, at Københavns Politi ikke kan efterforske sagen, når kredsen er impliceret, oplyser Nordsjællands Politi.

Den Uafhængige Politianklagemyndighed er også inde over sagen.

